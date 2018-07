Me siguri një herë në jetë keni dëgjuar paralajmërimin që assesi nuk bën t’i ndukni qimet mbi vetulla por vetëm në to

Brenga kryesore me atë paralajmërim është ajo që qimet do të rriten dhe do të përhapen më shumë.

Fatmirësisht, në këtë rast megjithatë nuk është fjala për mitin e pabazuar. Aq më tepër, nëse ndonjëherë keni qenë në ndonjë sallon për rregullimin e vetullave, keni vërejtur që ato profesionistja “e ka pastruar” atë pjesë mbi vetulla.

Problemi (nëse fare mund të quhet kështu) i cili shfaqet është ai që kur qimet fillojnë të rriten, nëse nuk janë dukur me rrënjë, do të lënë përshtypjen sikur janë më të trasha, por edhe nuk do të rriten të gjitha njëkohësisht, gjë që mund të duken të parregullta.

Mirëpo, më e rëndësishme është ajo që nuk do të keni përnjëherë ballë leshatak me qime të dendura.

Profesionistët do t’ju bindin që të mos i ndukni qimet mbi vetulla për shkak që është e lehtë të prishni formën e dëshiruar.

Pikërisht për këtë shkak, nëse nuk keni edhe dorë të sigurt, atë pjesë lërjani ekspertëve dhe eventualisht hiqni qimet të cilat dukshëm dalin jashtë.