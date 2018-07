Ti do të mbetesh gjithmonë në mendjen e tij, dhe kur mes jush nuk ka më takime, darka romantike apo zënka në mëngjes.

Ke vendosur të ndahesh, apo sapo je njohur me dikë…

Një femër duhet të ketë parasysh gjithnjë disa rregulla që ta bëjnë të paharrueshme në sytë e mashkullit me të cilin po del.

Nuk mjafton ndonjëherë vetëm të veshurit bukur, parfumi apo kujdesi në biseda. Mos harroni klasi është gjithnjë në shpirtin tuaj.

“Bukuria e një gruaje nuk është në rrobat që ajo vesh, në figurën që përfaqëson apo në mënyrën se si duken flokët e saj.

Bukuria e një gruaje shihet në sytë e saj, sepse ajo është porta e zemrës së saj, vendi ku banon dashuria.

Bukuria e vërtetë në një grua reflektohet në shpirtin e saj. Është përkujdesja që jep dashamirësi, pasioni që ajo tregon dhe bukuria e një gruaje rritet vetëm me kalimin e viteve” shkruan Audrey Hepburn.

Nëse keni vendosur të mbeteni në mendjen e një burri, apo ta bëni atë të dashurohet pas jush, nuk mjafton vetëm kimia. Ju duhet të shkoni në librari dhe të kërkoni librat që flasin për tërheqjen apo raportin në çift.

Nëse nuk gjeni të tillë, atëherë shfletoni në internet, ka shumë gra të mençura që ndajnë eksperiencat e tyre duke ta bërë më të lehtë rrugën se si mund të dukesh e bukur jo vetëm në pamje por dhe në gjithçka tënden.

Këshillat gjithnjë ndihmojnë për të realizuar veprime që me siguri nuk do të harrohen lehtë nga mashkulli me të cilin po dilni, dhe do t’ju bëjë t’ju telefonojë sërish, sapo të keni mbërritur në shtëpi.

Mos flisni shumë për veten. Mos harroni burrat bezdisen nga një femër që flet vazhdimisht.

Fakti që ata janë të sjellshëm e ju dëgjojnë teksa flisni nuk do të thotë se ata e pëlqejnë një gjë të tillë.

Nëse ju flisni gjatë gjithë darkës me partnerin tuaj, të jeni të bindur se ai mezi pret të shkojë në shtëpi.

Përpiquni të jepni më shumë përgjigje sesa të drejtoni bisedën, duke i lënë atij të kuptojë se adhuroni ta dëgjoni teksa flet. Dhe duhet ti jepni të drejtë për çdo gjë, pavarësisht se mund të mendoni ndryshe.

Nëse është verë dhe sapo ke njohur një burrë, mos harro të veshësh një fustan mëndafshi.

Kjo pëlhurë magjike ka aftësinë ti përthithë vështrimet e burrave dhe t’ju bëjë ju të ndjeheni më të bukur.

Sapo një burrë ju sheh me një veshje të tillë, ai do t’ju kërkojë t’ju takoj sërish. /telegrafi/.