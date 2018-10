Edhe njëherë u dëshmua se Capital T është njëri prej reperëve më të dashur për publikun.

Mbrëmë e ka përjetuar një emocion të paharruar gjatë një koncerti tij në Düsseldorf të Gjermanisë.

Nëpërmjet publikimit të një fotografie në Instagram Kapo ka treguar se numri i personave që kishin shkuar për ta dëgjuar ishte shumë i madh saqë nuk ka pasur vend për të tjerë.

”Shutdown Düsseldorf si gjithmonë 💣 ju kërkojm falje krejt atyne që skan mujt me hi për shkak t’kapacitetit t’limitum 1800 personaFaleminderit 1800 herë për ni super natë, video e koncertit vjen shumë shpejt… and im back on road again / destination unknoën yet”, ishin fjalët e tij./Lajmi.net/