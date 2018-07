Ftuesi i Kupës së Botës me Brazilin, Cafu, ka pranuar se paraqitjet e Neymarit në Rusi ishin larg prej pritjeve të tij.

Ai beson se përkundër performancës së dobët, Neymari mbetet talenti më i madh brazilian i 10 viteve të fundit.

“Ne të gjithë kemi pritur më shumë nga asi jonë”.

4 – Brazil have now been eliminated by a European nation in each of the last four editions of the World Cup (France 2006, Netherlands 2010, Germany 2014 and Belgium 2018). Exit.#WorldCup #BraBel #Bra #Bel pic.twitter.com/cSAzbQX1q8

— OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2018