Butrint Imeri po vazhdon të punoj lidhur me projekte të reja.

Butrint Imeri është ende duke shijuar suksesin e këngës së fundit. ‘Hajt Hajt’ tani numëron mbi 10 milion klikime në Youtube, shkruan lajmi.net.

Këngëtari shumë i pëlqyer nga publiku minuta më parë me postimin e bërë në Instastory ka nxitur dyshimet rreth një bashkëpunimi të ri madje ai ka zbuluar edhe shkronjën e parë me të cilin do të bashkëpunoj.

Në postimin e bërë Butrinti kishte lënë këtë shkrim ‘Butrint ft N’ duke e lënë të fshehur emrin e artistit me të cilin do e bëjë duetin.