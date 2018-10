Bubulina Krasniqi po feston ditëlindjen.

Me këtë rast, motra e saj Teuta Krasniqi ka vendosur që me anë të një postimi në Instagram të zgjedhë fjalët më të ëmbla për të uruar Bubulinën.

“Kur ke lind ti, bashke me ty ka lind edhe nje gjysme imja… gjysma ime me e bukur, gjysma ime me e mire…

I kam premtu vetes shume moti, qe do te jem aty per ty gjithmone edhe kete premtim do te vazhdoj ta mbaj.

Do te jem aty me te perkrah gjithmone , me te bo nervoz kanihere mos mu pajtu me ty per trendet e fundit te modes ,mu mundu me te shti ne planin tim te ushqyerit , me qene e sinqerte deri n palce si gjithmone , me te degju kur me qet “per toke” me zerin tend te arsyes , me qene na dyja shembull per vajzat e mia, se si duhen me qene dy motra , por mbi te gjitha, do te jem aty me te dasht gjithmone pa kusht My little Stjuarti, urime ditelindja.

Pac shendet, dashuri dhe mbaresi bashke me familje dhe gjithe njerezit tu te dashur.

Te dua @bubulinakk“, ka shkruar Teuta./Express/