Numri i të punësuarve në Mbretërinë e Bashkuar është rritur përsëri, në një numër rekord të ri prej 32.7 milion njerëz në mes të nëntorit dhe janarit, tregojnë shifrat nga Zyra për Statistikat Kombëtare (ONS).

Shkalla e punësimit prej 76.1% është më e larta që prej fillimit të regjistrimeve në vitin 1971 – raporton BBC, transmeton IndeksOnline.

Të ardhurat mesatare javore, duke përjashtuar shpërblimet, u vlerësuan të jenë rritur me 3.4%, përpara se të përshtateshin me inflacionin, me një rënie prej 0.1% në muajin paraprak, por ende duke tejkaluar inflacionin.

Statistikanti i lartë i statistikave të ONS Matt Hughes tha: “Shkalla e punësimit ka arritur një rekord të ri të lartë, ndërsa përqindja e njerëzve që nuk punojnë ose kërkojnë punë – e ashtuquajtura ‘norma e pasigurisë ekonomike’ – është në një rekord të ri të ulët. “

Ministri i Punësimit Alok Sharma tha: “Shifrat e sotme të punësimit janë dëshmi e mëtejshme për ekonominë e fortë, kancelari i detajuar në Deklaratën e Pranverës së javës së kaluar, duke treguar se si politikat tona pro-biznesore po japin punësim rekord”.

Ku janë shtuar vendet e reja të punës?

Numri i meshkujve në punësim u rrit me 77,000 në një rekord të lartë prej 17.32 milione.

Numri i femrave të punësuara u rrit me 144,000 në një rekord të lartë prej 15.40 milionë – rritja më e madhe që nga shkurti deri në prill 2014.

Shkalla më e lartë e punësimit në Mbretërinë e Bashkuar ishte në jug-perëndim të Anglisë (79.9%), ndërsa rritja më e madhe e vlerësuar në vendet e punës ishte në juglindje të Anglisë (59,000).

Në dhjetor, Londra (91.5%) kishte përqindjen më të lartë të vlerësuar të njerëzve që punonin në sektorin e shërbimeve, ndërsa pjesa lindore kishte përqindjen më të madhe të vendeve të prodhimit (14.5%).

Shifrat e ONS gjithashtu tregojnë një numër rekord prej 1.67 milion njerëzish që punojnë për NHS në dhjetor – 32,000 më shumë se një vit më parë.

Çfarë ka ndodhur me papunësinë?

Normat e papunësisë për meshkujt dhe femrat e moshës 16 vjeç e lart kanë rënë përgjithësisht nga fundi i vitit 2013.

Papunësia e meshkujve qëndronte në 7.4% dhe femrat me 6.9%.

Norma e re e papunësisë totale prej 3.9% nuk ​​ka qenë më e ulët që nga periudha e nëntorit 1974 deri në janar 2015.

Shifra prej 4% për meshkujt është në nivelin më të ulët që nga prilli deri në qershor 1975, ndërsa 3.8% për femrat është më e ulta, pasi që të dhënat e krahasueshme filluan në vitin 1971. /IndeksOnline/