DJ Crax, dj personal i reperit Noizy ka shkruar një status në Instagram, të cilin më pas e ka fshirë

Ai kishte shpërthyer me fjalë ët forta ndaj këngëtarëve të reja.

Crax shkruante:

Kush po i le me kendu keto te voglat bre robt ja q***, me mshel me Instagram me krejt, me zhduk, me ja q* robt

Sipas atyre që i kishin komentuar, mendohet se ai i drejtohet me këto fjalë Rinës, apo edhe disa këngëtarëve të tjera të reja në moshë që kanë hyrë në tregun muzikor së fundmi.

Komentuesit e kanë ngacmuar dhe ai u ka lënë hapësirë për debat në statusin që më pas fshiu.