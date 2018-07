“Bonbon” ishte “bileta” e këngëtares Era Istrefi që i siguroi vëmendjen e të gjithë mediave botërore. Me pas vijoi edhe me Redrum dhe “No I Love Yous” por me ‘’keqardhje’’ asnjë nga këto këngë nuk mundi të mposhtë suksesin e “Bonbon”, vetëm “Live it Up” me Nicky Jam e Will Smith mund të kalojë këtë shifër por pritet të shihet.

Besojeni ose jo kjo këngë së fundmi ka arritur mbi 600 milion shikime duke bërë të renditet ne 300 kenget më të klikuara në botë.

Madje imagjinoni “BonBon” ka lënë pas edhe HIT-e nga Rihanna apo si edhe “Drunk in love’ nga Beyonce si e shumë të tjera.