Blerta Deliu në darkë me bashkëshortin dhe fëmijët, uron vitin e ri

Edhe Blerta Deliu ka zgjedhur rrjetet sociale për të uruar këtë vit të ri.

Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së ka publikuar një foto në llogarinë e saj në Facebook me të cilën i ka uruar të gjithë për një vit të mbarë.

”E nisëm 2018-ten, me dëshirat me të mira për këtë vit! Urojmë që të jetë vit i mbarë për Ju dhe familjet, vit i përkushtimit dhe dashurisë ndaj njëri tjetrit por edhe vit i suksesve! Unë dhe familja ime, jemi me fat që jemi të rrethuar me miq të mirë e të dashur!”, ka shkruar Deliu e cila shihet se ka dalë të darkoi me familjen e saj, bashkëshortin dhe dy fëmijët.