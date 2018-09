Për këngëtaren Bleona Qereti karriera ka qenë gjithnjë prioritet.

Lajmi se këngëtarja ka ngrirë vezët për të mos humbur mundësinë për t’u bërë nënë bëri bujë në rrjetet sociale dhe u komentua gjatë.

Por sot e ftuar në “Xing me Ermalin” këngëtarja tha se nëse do gjejë një partner dhe do lindë në mënyrë natyrale një fëmijë, vezët e saj do t’i dhurojë për çiftet të cilët nuk kanë mundur të kenë fëmijë.