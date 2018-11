Aktiviteti fizik në përgjithësi është një “ilaç” për shëndetin tuaj dhe ju mban larg sëmundjeve të ndryshme, shkruan InfoKosova.

Përdorimi i biçikletës është padyshim një nga metodat më të shëndetshme dhe më ekonomike që sjell dobi të panumërta.

Vendi ynë ka shumë vite që po përballet me një mjedis të ndotur. Në mënyrë që të mos jemi ne një nga ndotësit duhet t’i përdorim biçikletat në vend të veturave.

Në krahasim me Kosovën, vendet tjera i përdorin më shumë biçikletat.

Kryeministri holandez, Mark Rutte, shkon çdo ditë në punë dhe kthehet në shtëpi me biçikletë. Ai edhe në vizitat e tij jashtë vendit, biçikletën e merr me vete.

Kryeministri e përdor biçikleten edhe thjeshtë kur bën pazar dhe nuk përdor as makinë, as autobus, as tren e as ndonjë mjet tjetër perveç biçikletes.

A nuk është e bukur kjo?

Në Kosovë ndonëse mungojnë shtigjet për biçikleta, nuk mungojnë vendet ku mund të merrni me qera ose të bleni biçikleta kualitative.

Dyqani “GoBike” që ndodhet në Milloshevë ua mundëson një gjë të tillë.

“GoBike” shumë shpejt synon të jetë ofruesi numër një i biçikletave në Kosovë.

Vlenë të theksohet se “GoBike” është dyqan biçikletash i top brendeve amerikane: Trek, Giant, Schwinn, Specialized, Mongoose, Huffy, etj./InfoKosova/