Djali i Big Bastës dhe Vesa Lumës sot feston ditëlindjen.

Djali i këngëtarëve, Big Basta dhe Vesa Luma, Liani sot feston ditëlindjen e tij të tretë.

Gjatë ditës, Vesa e ka uruar djalin nëpërmjet një postimi në Instagram dhe nuk ka munguar edhe ai i Big Bastës i cili ka zgjedhur fjalët më të mira për ta uruar.

“I bukuri babit @lianxhari qe ka mbushur sot 3 vjec! Nuk ka gezim me te madh sesa te shikosh ty te qeshur si edhe me dashurine tende qe na jep na mbush me shume fryme e shume vullnet per te te bere te jetosh nje jete sa me te lumtur. Edhe 100 gangsteri im!”, ka shkruar ai pranë postimit./Lajmi.net/