Bie nga froni edhe Cristiano Ronaldo, e mposht vogëlushja 1-javëshe

E dini që Instagram paguan personat me ndikim për çdo ‘like’ dhe post të bërë? Epo, me sa duket kjo është edhe një shtysë më shumë që personat me miliona ndjekës ta shfrytëzojnë sa më shumë.

Fundja edhe më shumë para nuk do dëmtonin, Cristiano Ronaldon, Kylie Jenner, Kim Kardashian apo Beyonce.

Kështu, ka shkuar “domino” fotoja e vajzës së Kylie Jenner, e postuar vetëm dy ditë më parë fillimisht ajo theu rekordin e Beyonce, ndërsa tani ka “rrëzuar” edhe foton e familjes së Ronaldos.

-Cristiano Ronaldo, futbollist: 120 milionë followers, postimi me më shumë pëlqime ishte fotoja me Georginën, e cila sapo kishte lindur vajzën e tyre Alana Martina: 11.331.616 like.

-Beyonce, këngëtare: 111 milionë followers, postimi me më shumë like fotoja që lajmëronte ardhjen në jetë të binjakëve: 11.244.806 like.

-Kylie Jenner, biznesmene: 103 milionë followers, postimi me më shumë pëlqime fotoja me dorën e vajzës së saj, Stormi Webster, të lindur me 1 shkurt: 15.726.200 like.