Beyonce, Jay-Z kanë fituar shumë Grammy Awards, por rekorder është dirigjenti Georg Solti

Në edicionin jubilar të 60 të American Music Grammy Awards do të performojë Lady Gaga, Miley Cyrus, e cila do të këndojnë një duet me Elton Johnin, ndërsa do të shfaqet edhe Bruno Mars, U2, Pink, Kendrick Lamar dhe Kesha.

Sa për nominimet, rekorder është Jay-Z, i cili mori tetë për albumin “4:44”. Pas reperit amerikan është Kendrik Lamarit me shtatë për “DAMN” ndërsa Bruno Mars me gjashtë për “Magic 24K”.

Por, shtrohet pyetja kush janë rekorderët tjerë të kësaj ngjarje?

Nominime më së shumti në histori ka Beyonce, e cila deri më tani ka pasur 62 sosh. Ajo ka fituar 22 Grammy, e cila e vendos atë në vendin e dytë si artistja më e suksesshme në kategorinë e femrave.

Në vendin e parë është këngëtarja e “country” dhe “bluesgrass” muzikës Alison Krauss, e cila 27 herë fitoi. Të parin në vitin 1990, në saje të këngës ” I’ve Got That Old Feeling” dhe të fundit më 2012 me këngën “Paper Airplane”.

Beyonce dhe Adele ndanë rekordin për çmimet e fituara në një natë – secila ka fituar gjashtë në një kohë.

Por, më shumti trofe të kësaj ngjarje i ka fituar dirigjenti hungarez, Georg Solti. Ai i fitoi që në fillim të viteve të 31 të shekullit të kaluar.

Solti është maestro i Orkestrës Simfonike të Chicagos, drejtor muzikor i “Opera House” në Covent Garden, dirigjent kryesor i Orkestrës së Parisit, regjisor i festivalit të Pashkëve në Salzburg dhe dirigjenti kryesor i Filarmonisë Londrës.

Solti vdiq në vitin 1997 dhe atë vit mori Grammyn e fundit për regjistrimin më të mirë të operës “Wagner: Die Meistersinger von Nurnberg”.

Një numër të madh të Grammy Awards mori edhe Quincy Jones, i cili ka fituar 27 çmime në më shumë se 10 kategori të ndryshme, kompozitori francez Pierre Boulez me 26, Stevie Wonder me 25 Grammys, dhe John Williams me 23 çmime.