I ndodh gjithashtu edhe Beyonce-s, ajo është përballur me një problem teknik gjatë një koncerti në Varshavë, Poloni.

Sfida me prodhimin e koncerteve të teknologjisë së lartë është, si çdo makineri, ndonjëherë edhe keqfunksionuese.

Dhe të shtunën në mbrëmje, në stacionin e Varshavës të turneut “On the Run II” të Jay-Z dhe Beyoncé, një stad fluturues u bllokua 20 metra në ajër, duke detyruar një dalje jo të denjë.

Teknikët e skenës u detyruan të shkonin në mënyrë të vjetër për të sjellë Beyoncé përsëri poshtë në tokë nëpërmjet një shkalle të zakonshme.

Beyoncé fillimisht hezitoi të zbresë nëpërmjet shkallës – e kuptueshme duke marrë parasysh këpucet e saj me take të lartë.

Në një video të fansave (nëpërmjet Daily Beast), fansat mund të dëgjohen duke thirrur emrin e këngëtares, ndërsa njëri bërtet me një theks të trashë polak, “Ti mund ta bësh këtë!” Fansat që postuan videon shkruan: “Faza e fluturimit të Beyoncës ndodhi në fund të shfaqjes në Varshavë dhe ajo duhej të ecte poshtë nga një shkallë.

Ajo gjithashtu na dha një kërcim të vogël të bukur!”

Beyoncé says “Everybody say EVERYTHING IS LOVE” at the end of show while thanking everyone, crew, dancers, band etc. Also another view of what happened with the stage #OTRII #OTRIIWarsaw pic.twitter.com/7pdkMx3DF1

— κ ε ι r y ♡ 🐝 (@keiryoncecruz) July 2, 2018