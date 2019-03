Reperi ka një kohë që jeton jashtë Kosovës, por projektet e tij të gjitha i dedikohen vendit dhe situatave që përfshijnë popullatën kosovare si në aspektin politik ashtu dhe atë socialë, shkruan ‘’InfoKosova’’.

Besniku mban raporte shumë të mira me shumë nga bashkëpuntorët e tij, njëra nga to është edhe Tuna, ku ata së bashku para disa viteve sollën një këngë e cila u shndërrua në hit, e me aq ëndje dëgjohet edhe sot ‘’Vibe’’.

Dy netë më parë Tuna mbajti koncertin që prezantoj albumin të cilin e ka quajtur ‘’Furtuna’’.

E bashkë me koleg dhe bashkëpuntorë të ngushtë finalizojë një mbrëmje me një dimension tjetër.

Të gjitha ata që kanë arritur të kenë albumin e këngëtarës, janë ndarë të knaqur duke e komplimentuar dhe uruar për punën qe ka bërë.

Është edhe Besniku ku ka mbështetur Tunën, ku ai ka treguar se e dëgjon albumin ‘’Furtuna’’ edhe në rrugët e Monte Carlos. /InfoKosova/