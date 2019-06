Pas një pauze të gjatë Besart Halimi rikthehet me një duet.

Është bërë një kohë bukur e gjatë që skenës së muzikës i ka munguar emri i Besart Halimit, por duket se këngëtari pi jep fund pritjes së fansave pas paralajmërimit të bërë.

Këngëtari dha lajmin e gëzueshëm për fansat e tij përmes një postimi në Instagram, ku konfirmon se në bashkëpunim me Burakun do sjellin këngën e re të shoqëruar edhe me klip.

Përveç tjerash, arsyeja e mungesës së tij është edhe përkushtimi në familje pasi kujtojmë se ai është në lidhje bashkëshortore me Jana Podrimaj dhe është baba i një vajze. /Lajmi.net/