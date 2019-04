Ministrja e Arsimit në Shqipëri, Besa Shahini dhe deputeti Dardan Molliqaj do të kurorëzojnë lidhjen e tyre të dashurisë, me martesë.

Dasma do të organizohet këtë të dielë, dhe se do jetë një dasmë e vogël ku të ftuar do jenë vetëm rrethi i tyre i ngushtë.

Ministrja Besa Shahini për dasmën me Molliqajn, nuk ka dashur të jap detaje.

“Jo, nuk kom ndonjë far interesimi për të dhënë përgjigje”, është shprehur shkurtimisht Shahini. /GazetaBlic/