Shqiptarëve u rrjedh në vena ndjesia e të qënit gangster.

Ndoshta kjo është edhe një nga arsyet pse ish mafiozi shqiptar i Cosa Nostras, John Alite u mirëprit goxha mirë gjatë vizitës që bëri në Shqipëri.

Por duket se dikush është i bindur ta sfidojë.

Ai është Bes kallaku i cili këtë të shtunë e nisi me këtë imazh.I veshur me kostum, me një cigarenë dorë dhe i ulur në kolltuk me pamjen e një gangsteri, ai shkruan: Bubqi gangsta.

Me siguri kjo foto është shkëputur nga roli i tij në filmin ku aktron. The Brave i cili do të shfaqet së shpejti në kinema.