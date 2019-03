Zakonet e këqija mund të rrisin rrezikun e rikthimit dhe të kufizojnë efikasitetin e terapive. Vetëm një pacient nga tre i thotë lamtumirë divanit dhe fillon të lëvizë

Lëvizja dhe moslejimi i kostos shtesë konfirmohen si dy rregulla të arta në luftën kundër kancerit. Jo vetëm për të mbajtur rrezikun e sëmurjes, por edhe për të pasur më shumë shanse për t’u shëruar.

Për të përsëritur se aktiviteti fizik është një instrument themelor i shëndetit edhe për pacientët me kancer ekspertët janë mbledhur sot në Romë për konferencën kombëtare mbi cilësinë e jetës.

Me 150 minuta në javë lëvizje me intensitet të moderuar, ulet me 24% rreziku i vdekshmërisë nga kanceri i gjirit dhe 28 për qind për kancerin kolorektal.

Jo vetëm kaq. Sporti është një ilaç i shkëlqyeshëm kundër simptomave të lodhjes, ndjenjës së lodhjes kronike, e cila është një nga efektet anësore më të shpeshta të terapive antikancerike dhe që vlerësohet të prekë gjysmën e njerëzve që i nënshtrohen kimioterapisë.

Vetëm një nga tre pacientë i thotë lamtumirë shtratit dhe fillon të lëvizë

Në fakt, shumë pacientë me kancer nuk heqin dorë nga zakone të këqija: pinë, tymosin, kanë pak aktivitet fizik dhe mbipeshë.

Disa studime të të mbijetuarve të kancerit tregojnë se radhët e “pakalueshme” me një mënyrë jetese të keqe janë më substanciale se sa mund të besohet: nëse 88 për qind duket se respektojnë rekomandimet e specialistëve kundër duhanit, vetëm një në tre ndryshon stilin e jetesës së tyre sedentare pas diagnostikimit me kancer.

Megjithatë, të paktën gjysma e pacientëve kërkojnë “mjete të natyrshme” për të forcuar sistemin imunitar, për të rifituar forcën, për të zvogëluar tensionin dhe stresin, për të çlodhur.

“Në vitet e fundit diagnostikimi i hershëm është rritur dhe terapitë kundër kancerit janë bërë më efektive”, thotë Francesco Cognetti , president i Fondacionit Bashkë Kundër Kancerit.

– Një problem klinik relevant nuk është vetëm për të garantuar mbijetesën e pacientëve, por edhe një cilësi të mirë, nëse jo të shkëlqyer, të jetës.

Sidoqoftë, ky aspekt nuk konsiderohet gjithmonë një prioritet nga onkologu, megjithëse ai po merr një dimension të rëndësishëm”.

Zakonet e këqija mund të rrisin rrezikun e rikthimit

Në Itali mbi 3 milionë bashkatdhetarë jetojnë pas diagnostikimit me kancer dhe mbijetesa po rritet. “Ata janë njerëz që kanë nevoja të reja – vazhdon Cognetti.

– Në total, më shumë se gjysma e pacientëve, të cilët janë diagnostikuar për të paktën pesë vjet, vuajnë nga efektet anësore të lidhura me trajtimet që ndodhin në një nivel fizik dhe psiko-social dhe është e nevojshme për të rritur ndërgjegjësimin e mjeteve juridike për t’i luftuar ato.

Gjithashtu, zgjedhja midis terapive të ndryshme për rastin e vetëm, me efektivitet të njëjtë, duhet të udhëhiqet duke zgjedhur opsionin me më pak toksicitet sa herë që është e mundur.

Nga ana tjetër, pacientët duhet të mësojnë se është e rëndësishme të mos jeni mbipeshë (ose të humbasësh shumë peshë), në mënyrë që të përfitoni më shumë nga trajtimi.

Pirja e duhanit duhet gjithashtu të eliminohet dhe konsumi i alkoolit duhet të kufizohet sa më shumë që të jetë e mundur.

Një literaturë e mjaftueshme shkencore ka treguar se si të gjithë janë faktorë në të cilët është e nevojshme të intervenohet për të shmangur rishfaqjen e një neoplazme dhe për të përmirësuar përgjigjet e organizmit në terapi onkologjike”.

Kanceri i gjirit dhe efektet anësore të trajtimit: mund të frenohen

Në konferencën e Romës, të kryer me mbështetjen e pakushtëzuar të AstraZeneca për të inkurajuar vëmendjen ndaj cilësisë së jetës në pacient, referencë e veçantë u bë për pacientët me kancer të gjirit.

“Krahasuar me të kaluarën, kemi barna në dispozicion me efekte anësore më të kufizuara, – thekson Alessandra Fabi, onkologe e Institutit Regina Elena në Romë. – Humbja e flokëve është ende një nga kundërindikacionet më të frikshme edhe nëse kemoterapeutët e fundit shkaktojnë më pak dëme.

Ata gjithashtu janë treguar të jenë më të respektueshëm për prodhimin e qelizave të bardha dhe të kuqe të gjakut dhe trombociteve nga palca e eshtrave.

Ilaçet e onkologjisë aktuale janë më të zhvilluara se vitet dhe në përgjithësi cilësia e jetës është përmirësuar edhe gjatë trajtimit.

Prandaj është e rëndësishme të mbani mend se pavarësisht nga pasojat e padëshiruara, ilaçet e kimioterapisë dhe anti-kancerit shpëtuan jetën.

Megjithatë, përkundër përparimit të pamohueshëm, 37 për qind e pacientëve ankohen për lodhje, e cila është shumë e zakonshme gjatë trajtimit dhe mund të zgjasë edhe 10 vjet pas përfundimit të trajtimit. Katër gra nga dhjetë kanë probleme me dizenterinë.

Përgatitja e të gjithë personelit mjekësor dhe shëndetësor në këtë aspekt delikat të mjekësisë së kancerit duhet të përmirësohet.

E njëjta gjë vlen edhe për hulumtimet, të cilat përmes studimeve të reja duhet të japin përgj

igje më të sakta mbi menaxhimin e problemeve që mund të kenë një ndikim të fortë në cilësinë e jetës së pacientit”.

Hani mirë për të luftuar sëmundjen

“Dieta duhet të monitorohet si duhet gjatë dhe pas terapive – shton Paolo Marchetti, drejtor i Onkologjisë Mjekësore B të Policlinicës Umberto I të Romës.

– Kequshqyerja mund të ndikojë negativisht në cilësinë e jetës, të zvogëlojë efektivitetin e trajtimeve të kimioterapisë dhe rrjedhimisht edhe të mbijetesës.

Por mbi 80 për qind e pacientëve kurrë nuk kanë marrë një vlerësim të gjendjes së tyre ushqyese.

Është një konsultim që tani është i domosdoshëm dhe që duhet të përshtatet duke marrë parasysh çdo humbje peshe dhe sëmundje të tjera bashkëkohëse.

Dieta ideale pastaj ndryshon sipas neoplazmës dhe llojit të trajtimit të kryer.

Së fundi, ne nuk duhet të harrojmë efektet anësore të trajtimeve që shpesh dhe precizisht prekin sistemin gastrointestinal”.