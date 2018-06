Një i ri britanik ka rrëfyer historinë e tij të pasionit me një grua më të madhe në moshë e cila për fatin e tij jo të mirë është edhe nënë e martuar me një fëmijë.

Ata janë takuar aq rastësisht sa dy komshinj mund të takohen dhe kanë përfunduar në shtrat duke kryer marrëdhënie me njëri-tjetrin.

Historia e tyre vazhdon prej kohësh, por dëshira e fundit e gruas me sa duket ka vënë tejet në vështirësi djalin.

Letra e djalit

Jam 25 vjeç dhe beqar dhe para një viti kam filluar një lidhje të fshehtë me komshien time, e cila është 29 vjeçe, e martuar dhe me fëmijë.

E gjitha nisi një natë kur unë organizove nga festë në shtëpi pasi isha rritur në detyrë.

Veç miqve dhe të afërmve unë ftova edhe komshien time bashkë me burrin dhe djalin e saj.

Por ajo më sqaroi se burri ndodhej jashtë qytetit dhe se djalin e kishte dërguar tek nëna, kështu që më pyeti nëse ishte problem që të vinte e vetme. Sigurisht që pranova.

Atë natë ajo dukej shumë e bukur dhe të gjithë shokët e mi u këputën duke e parë.

Ajo që unë po mendoja në ato momente që ‘pse nuk ikin këta dhe të rri vetëm me të?”.

Pasi festa përfundoi ajo u ofrua të më ndihmonte që të pastronim.

Unë i ofrova dhe një pije të fundit dhe si pa kuptuar përfunduam duke bërë seks.

Trupi i saj ishte një mrekulli dhe atë natë e kam shijuar pafund.

Kështu kemi vazhduar deri më tani, takohemi thuajse çdo ditë.

Por ajo tani më kërkon që të jetojë me mua dhe të ndahet nga bashkëshorti i saj… por nuk e di sa gati jam.

Çfarë duhet të bëj?”

Përgjigjja e psikologes.

Fakti që të pëlqen seksi me të nuk do të thotë se t’i e dashuron dhe do të jetoje me të gjithë jetën.

Megjithatë, unë të këshilloj që të flasësh me të dhe t’i diskutoni gjërat me qetësi dhe me logjikë.

Mos merr vendime të nxituara!.