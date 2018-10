Moderatorja Roza Lati ka ardhur si asnjëherë më parë ditën e sotme në profilin e saj në Instagram.

Ajo ka postuar një foto ku shfaqet e veshur si murgeshë dhe njofton të gjithë se në emisionin e saj do të vijë ndryshe.

Mirëpo, fotoja nuk është pritur mirë nga ndjekësit e Rozës, të cilët nuk i kanë kursyer komentet fyese ndaj moderatores.

Mallkime, që fillojnë me shprehjen “Zoti të dënoftë” e deri tek ofendimet nga më të ndryshme.

Një fans i komenton:

“Zoti te denofte, paske qene shume e ulet si femer, mendon se do marresh fame me kete gje, po ne fakt ke bere te kunderten. Te perdoresh fene per ca klikime me shume, ti qofsh ! Do te besh si Diva, a pikaaaa …”

Një tjetër:

“Kjo eshte tipike e atyre murgeshave qe bojn video porno…At jam ktu te rrefehem per 100hijet e mia gri dmth.”