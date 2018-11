Bebe Rexha ka ndarë me ndjekësit një informacion që do tu interesonte fansave.

Këngëtarja shqiptare, Bebe Rexha e cila po bën nam në botë nëpërmjet publikimit të statusi në Twitter ka treguar se ka 4 vite që nuk ka pasur të dashur.

Ajo madje i ka pyetur fansat nëse kjo ju duket normale dhe ka treguar po ashtu se i dashuri i saj është muzika.

Haven’t had a boyfriend in 4 years. Is that normal? Music is my boyfriend. Corny but true. 🌽

— Bebe Rexha (@BebeRexha) November 15, 2018