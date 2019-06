Bebe Rexha ka konfirmuar pjesëmarrjen në koncertin që organizohet në kuadër të “Bumble Bizz Music”.

Bebe Rexha përmes rrjeteve sociale ka konfirmuar pjesëmarrjen në një festival që do të mbahet më 2020.

Bëhet fjalë për “Bumble Bizz”, i cili ka për qëllim fuqizimin e grave, program ky që u jep grave zë në muzikë.

Këngëtarja ka njoftuar fansat që kushdo që është i interesuar të jetë pjesë e këtij festivali, do të ketë mundësinë ta dëgjojë live atë.

Për ndryshe, “Call You Mine” është projekti i fundit nga Bebe Rexha në duet me The Chainsmokers. /Lajmi.net/