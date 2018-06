Bebe Rexha njihet si një këngëtare dhe tekstshkruese mjaft e suksesshme.

Në një intervistë për BBC Bebe ka treguar se ka goditur të gjitha dyert derisa ka marrë atë që ka merituar, shkruan lajmi.

Ajo ka bërë një jetë të mirë nga shkrimet e yjeve botërore përfshirë emra të mëdhenj si Rihanna, Eminem G Easy e shumë të tjerë.

Këngëtarja nga Shqipëria, është aktualisht në krye të top 10 në Britaninë e Madhe si pjesë e të gjitha vajzave, së bashku me yjet e tjera si Rita Ora, ndërsa e fundit këngë e saj Meant To Be – një duet me Florida Georgia Line – kaloi 28 javë në vendin e parë në listat e vendeve në SHBA.

E gjithë kjo është rezultat i një lufte 10-vjeçare që ka bërë ajo në industrinë e muzikës.

“Unë hyra në të gjitha dyert derisa duart e mia ishin të zeza dhe blu … Derisa u gjakosa”, tha 28 vjeçarja për BBC.

Përpara publikimit të albumit të saj debutues “Expectations”, Bebe ka zbuluar 10 gjëra që nuk i dini për të, në mesin e të cilëve është prejardhja shqiptare.

Ashtu si Dua Lipa dhe Rita Ora, Rexha është me prejardhje shqiptare.

“Ka diçka në ujin e shqiptarëve”, ajo qesh. “Ne jemi të fortë, jemi të ndërtuar si kuajt dhe mund të përballojmë gjithçka”, u shpreh ajo.

Babai i këngëtares, Flamuri u zhvendos në SHBA kur ishte 21 vjeç dhe punoi punë të përkohshme për të mbështetur familjen.