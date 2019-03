Beatrix Ramosaj ka postuar një imazh provokues në rrjete sociale.

Beatrix Ramosaj ka ndarë me ndjekësit një fotografi të re në Instagram, në të cilën shfaqet tejet joshëse.

Këngëtarja shfaqet e veshur me një fustan të zi, të shkurtër, në të cilin kishte vënë në pah këmbët seksi.

“Mos flirto me mua, sepse unë do të flirtoj me ty dhe do të përfundosh i vetmuar në dashuri”, ka shkruar ajo.

Për ndryshe, projekti i fundit nga Beatrix Ramosaj është “Pa ndjenjë”, e publikuar në vitin 2017. /Lajmi.net/