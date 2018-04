BE do të fshijë 300 mijë faqe me domainin EU që operojnë në Britani

Pasojat e BREXIT-it bien edhe mbi 300 mijë domaine EU të cilat janë regjistruar në Britani të Madhe

Komisioni Evropian ka vendosur që me daljen e Anglisë nga BE, të fshihen një numër i lartë sajtesh ueb me domainin EU që përbëjnë edhe 10 për qind të totalit të faqeve EU në Evropë.

Në dokumentin e lëshuar nga Brukseli, lexohet qartësisht se kjo masë do të jetë aktive duke filluar nga 29 mars 2019 dhe nuk do të ketë mundësi apelimi.

Një vendim ky që ka vënë në krizë kompaninë që merret me menaxhimin e domeneve EU, e cila është akredituar zyrtarisht nga Komisioni Evropian që nga 2005 dhe derdh në arkat e komisionit miliona euro çdo vit.

Një portal teknologjie, The Register, gjatë komentimit të këtij lajmi, kritikon këtë vendim të Komisionit Evropian, duke e konsideruar si një kundërvënie ndaj lirisë së internetit për tu rritur sa më shumë duke mos pasur limite.

Ky portal insiston edhe në faktin që, në të ardhmen, Londra do të ketë mundësi të futet edhe në negociata me Brukselin në lidhje me këtë çështje.