Alina Boz është një prej aktoreve më të pëlqyera nga kinematografia turke.

Ndonëse në moshë shumë të re, ajo arriti të jetë pjesë e shumë filmave dhe serialeve tejet të njoura turke.

Suksesi i saj vazhdoi edhe jashtë kufijve kombëtarë dhe në publikun turk ajo u bë e njohur me rolin e ‘Azrës’ në serialin ‘Mos ma lësho dorën’.

Azra është shumë e përfolur edhe për jetën private e sidomos për lidhjet e saj.

Ajo ishte një kohë të gjatë e lidhur me aktorin e njohur turk, Mithat Can Ozer dhe tani kanë dalë fotot e saj me të dashurin e ri.