Azpilicueta shpreson për më shumë fat në Camp Nou

Mbrojtësi i Chelseat, Cesar Azpilicueta shpreson se fati do ta përcjellë më shumë Chelsean në ndeshjen kthyese në Camp Nou.

Ekipi i Antonio Contes shfaqi një paraqitje impresive në barazimin 1-1 ndaj Barcelonës në Stamford Bridge.

Barca shënoi nga një gabim në mbrojtje, i vetmi në ndeshje dhe Azpilicueta shpreson në më shumë fat sidomos pas dy shtyllave të Ëillian.

“Ne i qasemi ndeshjes sikurse luajtëm ndaj Barcës, ne krijuam më shumë raste”.

— César Azpilicueta (@CesarAzpi) February 20, 2018