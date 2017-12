Avni Zogiani komenton fyerjen e Dërgutit: Dikush po punon për interesa të ngushta

Humbësi i garës së fundit për Kryetar të Komunës së Fushë Kosovës, Avni Zogiani e ka parë fyerjen e Aida Dërgitit në VV’së si veprim për ta bërë Vetëvendosjen më efektive. E ka pranuar se në partinë e Albin Kurtit ka individë që punojnë për interesa të ngushta. Nuk ka përmendur emra.

Zogiani, i cili kishte humbur garën për deputet, më 2013, dhe kishte premtuar largim nga skena politike, ka thënë se anëtarësia e Vetëvendosjes do ta përcaktojë rolin e secilit në Parti.

Reagimi i Zogianit erdhi pas publikimit të një komunikimi të deputetëve të VV’së, ku Dërguti i referohet Kurtit si mut.

“Po, ka probleme Vetevendosje!, por eshte larg, shume larg nga pika ku jane partite tjera te cilave u kerkohet ne vazhdimesi te heqin dore nga lideret e perfshier ne korrupsion.

Thelbesisht diskutimi ne Vetevendosje, edhe pse ndonjehere mundet me u shperfaqe ne menyre vullgare, eshte politik.

Eshte rreth asaj se cila qasje sjelle nje rezultat me te mire per realizimin e qellimeve politike, e jo domosdoshmerisht rreth asaj se kush duhet ta kontrolloje me tutje korrupsionin, ashtu siç ndodhe me partite tjera ne politiken shqiptare pergjithesisht.

Pra, me gjith vulgaritetin qe mund te shfaqet, krejt ky diskutim brenda VV eshte se si ajo te behet me efektive… sigurisht ne kete mes ka edhe individe qe punojne per interesa te ngushta, por Vetevendosje eshte subjekt i idese e jo individeve. Kush e perfaqeson me se miri kete ide, e percakton anetaresia e gjere…”, ka shkruar Zogiani, në FB.