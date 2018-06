Astrologe Meri njofton se planeti “Mars” është ngjitur me asteroidin “Pandora”, i njohur për dhuratat e saj, por që kthehen në katastrofë.

“Pandora sjell provokim tek Zotat ose sjell Kureshtje te madhe qe e zhyt njerezimin ne parrugedalje”, njofton Meri.

Dashi sot do kerkoj te rindertoj qellime te reja shoqeri te reja dhe argetime apo dalje nga humbetira.

Demi do kerkoj kenaqesine e te qenit i njohur ne forme dhe ne fame duke bere partneritete e martesa te dukshme.

Binjaket mund te gjejne shprese diku ne nje vend te larget apo ne nje drejtim te ri profesional apo kualifikim.

Gaforrja do kerkoj nje shprese ne ceshtjet ekonomike duke dashur çbllokimin e pengesave por edhe ne nje intimitet.

Luani mbi te gjitha do kerkoj ndryshimin e te gjitha puneve apo bashkepunimeve te cilat nuk i kane dhene gezimin apo kenaqesine.

Virgjeresha do kerkoj sot te bej ligjin ne nje çeshtje pune dhe te perfitoj kushtet maksimale per tu ndjere e kenaqur duhet te jete e matur te mos e teproj me kerkesa.

Peshorja do jete e etur per te dashuruar argetuar dhe bere gjera qe i pelqejne duke mos ndalur per asnje moment.

Akrepi mund te bej nje revolucion ne ambjentet ku jeton e punon duke ndryshuar pamjen dhe kushtet e jeteses ne me cilesore. Nuk mungon ketu ankesa ndaj natyres per nje padrejtesi.

Shigjetari do jete ne kerkim te ideve te reja rrugeve te reja por edhe takimeve me njerez interesante dhe aventurier te cilet do ta joshin te bej gjera.

Bricjapi do jete ne kerkim te fitimit ekonomik dhe te gjetjes se nje dhurate mundesisht por nuk duhet ta teproj me kerkesat e tij.

Ujori nuk do ndalet para asgjeje qe mendon se i sjell perparim apo mund ta perdori si arme per te realizuar qellimet e tij. Strategji e re permbys te vjetren.

Peshqit do kene nje takim fatal me fatin dhe duan apo s’duan do tu pergjigjen kushteve qe u ve momenti vetem me shpirt dhe zgjuarsi do ja dalin mbane.