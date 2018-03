Asamblisti i VV-së: Dardan Sejdiu kërcënonte nëpër korridore të Komunës për t’ia votuar raportet financiare

Deri muajin e kaluar ishin pjesë e një partie ndërsa tani në grupe të ndara po e akuzojnë njëri-tjetrin

Eman Rrahmani, një asamblist i komunës së Prishtinës nga Vetëvendosje, e akuzoi sot ish nënkryetarin e komunës, Dardan Sejdiu për ushtrim të presionit në një rast që kishte të bënte me votimin e një raporti financiar të komunës së drejtuar nga Shpend Ahmeti.

Si Sejdiu ashtu edhe Ahmeti tashmë janë larguar nga Vetëvendosje, por përderisa i pari, si deputet, ka krijuar një grup parlamentar, i dyti ende nuk është përcaktuar për të ardhmen e tij politike.

Kur e mori fjalën sot në seancën e asamblesë komunale të Prishtinës, asamblisti Rrahmani, solli atmosferën e një takimi në të cilin tha se ka qenë edhe Dardan Sejdiu.

“Para se më bo pyetje desha me ditë ku është Dardani (Sejdiu) sepse ka filluar me na kërcënu nëpër korridore, kuptohet jo fizikisht për mos votim të raportit financiar”, tha Rrahmani.

Derisa ai po tregonte për këto akuza i pranishëm në Kuvendin e Prishtinës nuk ishte kryetari Shpend Ahmeti.

Kallxo.com mëson që Eman Rrahmani nuk kishte votuar pro kalimit të raportit financiar të Komunës së Prishtinës në mbledhjen e fundit që ishte mbajtur më 7 mars 2018.

Në këtë mbledhje më 35 vota për, asamblistët kishin votuar që Raporti Financiar të shtyhet për një mbledhje tjetër.

Rrahmani tregoi për KALLXO.com ecurinë e takimit.

“Fillimisht ne e kemi pasur një takim, askionerët e Prishtina Parking në katin ku është edhe kryetari. Gjatë pritjes që kishim takim me kryetarin, vjen Dardan Sejdiu ish nënkryetari i komunës dhe me një tonë kërcënues, jo ashtu të kërcënimit fizik sepse e dimë gjithë që nuk e ka as guximin dhe as nuk kërcënon fizikisht por në aspektin e presionit dhe ndikimit që të mos votohet kundër në procese tjera ashtu siç është votuar për Raportin Financiar i cili ka pasë shumë e shumë arsye për mos kalim për shkak se ka qenë një Raport jo informues”, tha Rrahmani.

Rrahmani tha se takimi është mbajtur më 13 mars.

“Kërcënimi i tij (Sejdiut) ka qenë që nga sot 13 mars, sepse ka qenë kjo datë, do më keni këtu dhe do e shohim cilat do kalojnë e cilat nuk do të kalojnë dhe si do të merremi me kundërshtime na apo ju”, citon Rrahmani ish nënkryetarin e komunës.

Por Dardan Sejdiu ka thënë për KALLXO.com se është i befasuar se si një muhabet të cilin ai e konsideron “mes miqsh” ka dalë në media.

Ai thotë se ka pasur dëshmitarë për ato që i ka thënë në takim.

“Fatmirësisht në atë diskutim mes miqsh, sepse unë Emanin e konsideroj mik dhe shok, kanë qenë prezent edhe dy persona tjerë, ka qenë Drejtori i Infrastrukturës dhe një asamblist. Diskutimi ka qenë i kësaj natyre që është mirë që brengat që i ka secili asamblist t’i trajtojë edhe me Kryetarin që mos të bëhet Kuvendi Komunal arenë spektaklesh por të bisedohen të gjitha temat edhe me Kryetarin e Komunës”, tha Sejdiu.

“Nëse dikush ndihet i kërcënuar prej në këshille miqësore, atëherë kjo është… po duan të ndërtojnë imazhe e ide për njerëz që nuk janë”, tha ai.

“Nëse jam unë në komunë, prej nga vjen presioni. Mua po më befason si mundet njeri kaq poshtë me ra, me cilësu një muhabet mes miqsh për të dalë në media. Emanin e kam konsideru mik dhe vazhdoj ta konsideroj mik. Si duket niveli i shpifjes po eskalon prej ditës në ditë”, tha Dardan Sejdiu.

Brenda sallës së asamblesë, rreth raportit financiar sot reagoi edhe asamblisti i LDK-së, Sokol Havolli.

“Nuk e di qysh kërcënon Dardani për një raport aq të dobët”, tha Havolli.

E menjëherë erdhën zëra nga asamblistët e VV-së të cilët thanë se është vetëm aludim, e jo kërcënim.

Asamblisti Eman Rrahmani iu përgjigj Havollit duke i thënë se “nuk ishte kërcënim fizik, por ka qenë kërcënim që nuk po i shkojnë në vijë projektet e tij”.

Por kur kërkoi replikë, Havollit nuk iu dha fjala nga kryesuesi i Kuvendit Agim Kuleta.

“Nëse është për Dardanin le këtë diskutim”, iu drejtua Havollit kryesuesi Agim Kuleta.

Havolli në shenjë pakënaqësie u ofrua te foltorja e kryesuesit duke kërkuar fjalën.

Me të marrë fjalën, Havolli kërkoi të dijë çfarë masash duhet të marrë kuvendi për kërcënime ndaj asamblistëve.

“Unë si kam marrë seriozisht që tri vite kërcënimet e tyre e nuk i marr as sot ama po du me ditë çfarë masash do të merrni ju për këto kërcënime” tha Havolli.

Duke dashur të mbyllë këtë debat, kryesuesi Kuleta tha se për kërcënime është kompetente Policia e Kosovës dhe jo Kuvendi.