As seksi, as tradhtia, as paratë: Shkaktari nr. 1 për dështim të martesave dhe lidhjeve është…

Me siguri as që do t’ju bjerë në mend, mirëpo kur mendoni më mirë – do ta kuptoni

Edhe nëse do të mendonit se problemi më i madh në martesë dhe lidhje janë xhelozia, preferencat e ndryshme seksuale apo diçka krejtësisht tjetër, hulumtimet kanë treguar se më së shumti lidhjet çahen për shkak të komunikimit ndërmjet partnerëve.

Dhe me atë rast nuk mendojmë se sa shpesh dhe për çka bisedoni, por në çfarë mënyre silleni ndaj partnerit tuaj.

Nën termin “komunikimi në lidhje (martesë)” nënkupton mënyrën në të cilën bisedoni me partnerin, por edhe vetëdija mbi atë që ato klishe të sjelljes të cilat tani ju nervozojnë gjithmonë janë të pranishme, ndërkaq ju mbase më herët i keni konsideruar simpatike.

Çelësi i lidhjes së qëndrueshme gjithmonë është në komunikimin e mirë, theksojnë psikoterapeutët, andaj me partnerin duhet të bisedoni për gjithçka, pa marrë parasysh se çka ju mundon.

Pas komunikimit të keq, si shkaqe në listën e problemeve të lidhjeve pasojnë: mungesa e argëtimit, mungesa e kohës për t’ia përkushtuar partnerit, humbja e ndjenjave, mosinteresimi apo ndjeshmëria e tepërt, xhelozia e tepërt, si edhe humbja e identitetit.