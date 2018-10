Kur mendojmë për lumturinë e yjeve të famshëm të showbizz-it me siguri që mendja në momentin e parë na vete në lidhje me personat më të afërm në jetën e tyre.

Për Almeda Abazin do të mendoni me siguri se lumturia është klipi i saj i ri me titull: “Alabama”, në bashkëpunim me Dj e famshëm turk, Burak Yeter ose do të mendoni se është Tolgahan, por jo!

Lumturia për bukuroshes seksi është pikërisht mamaja e saj e cila ditën e djeshme ka festuar ditëlindjen teksa bukuroshja e ekranit e ka uruar me postime në Instastory.

“Love you mami!”, shkruan Almeda në postimin e saj.