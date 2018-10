Mbrëmë ishte një natë e rëndësishme për aktoren e njohur shqiptare.

Arta Nitaj me rastin e ditëlindjes ka dalur për të festuar me një mike ndërsa me ndjekësit që në numër i ka të shumtë e ka ndarë një fotografi me të cilën ka ‘goditur’ në shenjë.

Veshja transparente dhe e ngushtë i ka zbuluar linjat perfekte trupore. Imazhet Arta i ka realizuar në Stamboll, qytet në të cilin e ka festuar edhe këtë datë të rëndësishme për të.

Arta u bë e njohur për publikun me rolin që pati në serialin ‘O sa mirë’, e sot po vazhdon të jetë njëra ndër personazhet më të komentuara nëpër media.

Fotot provokative janë të shpeshta nga ajo por edhe jeta private ka qenë në fokusin e mediave rozë..

Lidhja e shkurtër me Brunon pushtoi ballinat e shtypit rozë e më pas zërat për një lidhje me djalin e Presidentit Thaçi po ashtu nuk kanë munguar.

Aktualisht Arta duket se është ‘single’. Të paktën si e tillë është deklaruar nëpër mediat rozë./Lajmi.net/