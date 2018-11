Një ‘luftë’ virtuale ka nisur mes Arta Memedit dhe Taynës.

Rep-artistja Tayna të shtunën ka publikuar projektin e saj më të ri me titull “Pow Pow”, shkruan lajmi.net.

Kjo këngë ka ngjallur reagime të shumta nga disa artiste, të cilat Tayna i ‘thumbon’ me tekstin e saj.

Një prej tyre është Arta Memedi, e cila menjëherë pas publikimit të kësaj kënge kishte reaguar përmes disa statuseve në rrjete sociale.

Ajo nuk u ndal me kaq, me postimin e fundit Arta kërcënon menaxherin e Taynës, Rinor Hykollin se do ta paraqesë në polici.

KY ËSHTË POSTIMI I PLOTË I ARTËS, PA NDËRHYRJE:

“U munove me anulu koncertin qe e pata ne Vienn edhe smujte me arrit, ki tentu pernjiher me mi largu apet bashkpuntort edhe koleget me ma bo unfollow se ki arrit, e tash po kercnon apet familjen tem per mi hjek postimet se e verteta dhemb por apet sen ski me arritr veq qe ki me perfundu se shpejti ne stacion policor nese nuk terhekesh! Ti e din mire qka fakte tjera kom ne dore. Epizoda e dyte filloj, a te treten sdon me ni!”.