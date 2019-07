Deputeti i AKR’së dhe këngëtari Labinot Tahiri i është përgjigjur zërave pasi ai shkurtoi mjekrrën dhe flokët këto ditë, veç për klipin e ri muzikor, transmeton Periskopi.

Ai sonte në ‘Portal Shoë’ ka shpërthyer ndaj atyre që po merren me mjekrrën e tyre.

Madje arsyetohet se veç këtë sezonë vere e ka shkurtuar mjekrrën, e pastaj do të vazhdojë.

“Ata nuk merren me të tjerët që s’kanë lesh, e me i vesh tirqet. Pasaportat i kam dorëzu me krenari me ju kallxu të rinjve se ka deputetë të përgjegjshëm në këtë vend.

Puna e mjekrrës është për gjynah. Paramendo me bë lajm për lesh. Mjekrrën dy muaj sezonë, e heqi, e tani pastaj vazhdoj. Por nuk e kam heqë krejt”, ka thënë Tahiri.