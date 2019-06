Sot është jashtë funksionimit për qarkullim.

Një pjesë e rrugës ‘Fehmi Agani’ sot do të jetë e bllokuar për Qarkullim sipas vendimit të DPSHP, kjo për shkak se sot mbahet evenimenti ‘Street Party Prishtina’ saktësisht tek ‘Kafet e Vogla’.

Eventi fillon në orën 13:00 dhe do të zgjasë deri në orën 23:00, teksa do të vazhdojë edhe më pas me një ‘After Party’.

‘Gypsy Groove, Jazzkova, D Master, Beat Movement nga Italia janë disa nga artistët që do të jenë pjesë e eventit, teksa artisti kryesorë i natës është Antigone nga Franca. /Indeksonline/