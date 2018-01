Arsyeja e errët që pornostaret po vazhdojnë të vdesin

Kush do t’i besonte një ylli porn e cila do të thoshte se ajo është përdhunuar?

Kjo pyetje nxjerr në pah heshtjen që vuajnë këto gra, të cilat në mënyrë të pashmangshme çojnë në një rënie në shëndetin e tyre mendor.

Katër artiste të rija janë gjetur të vdekura që nga nëntori 2017, më së fundi Olivia Nova, 20 vjeçe, e cila u gjet e vdekur në shtëpinë e saj në Las Vegas më parë këtë javë, shkaku i vdekjes së saj është ende i pakonfirmuar.

Nova kishte filluar karrierën e saj të të rriturve në mars 2017, aktore e re e përfshirë në filma me Brazzers, Naughty America, FTV Girls, Sensations New dhe Digital Sin, transmeton lajmi.net.

Shyla Stylez, nga Kanadaja, vdiq në nëntor në moshën 35-vjeçare, kur ajo vdiq papritur në gjumin e saj.

Ames, 23 vjeç, vdiq më 5 dhjetor. Ames, emri i të cilit ishte Mercedes Grabowski, vdiq nga shkaqe të panjohura, edhe pse një mik i ngushtë i tha Hollywood Life se yllja kishte marrë jetën e saj pas një beteje të raportuar me depresion.

Yuri Beltran vdiq në moshën 31 vjeç më pak se dy javë pas Ames, më 14 dhjetor. Ajo u gjet e vdekur nga një mbidozë e dukshme e drogës.

Çështjet e shëndetit mendor kanë qenë gjithmonë një problem i madh në botën e pornografisë, por vargu i fundit i vdekjeve të këtyre interpretuesve të rinj të pornografisë ngre pyetje serioze për mënyrën se si trajtohen gratë në industri.

Ne jetojmë në një botë ku pëlqimi i gruas, për atë që shpesh është tortura seksuale, po ruhet nga kontrata e letrës që ajo nënshkroi kur ishte 18 vjeç.

Ashtu si në çdo industri, ka anë të ndryshme për monedhën. Yjet pornografikë të pavarur në Evropë si Harriet Sugarcookie kanë bizneset e tyre pornografike, duke kontrolluar çdo aspekt të shfaqjes së tyre pornografike dhe karrierës.

Megjithatë, pjesa më e madhe e pornografisë kryesore që shihni në faqet si Pornhub ose Brazzers është krijuar në studiot e kontrolluara nga drejtorët meshkuj, ku gratë zakonisht kërkohen nga e gjithë bota nga pornografi dhe shfrytëzohen.

Gail vazhdon të zbulojë një fakt të tronditur, të mbledhur nga intervistat e saj me interpretuesit pornografikë, që një nga drejtorët e parë që bëjnë kur një grua e re vjen në grup është në kundërshtim me një nga rregullat e vendosura në kontratën e saj, si një mënyrë për të duke e thyer atë.

Gail bëri të ditur se shumica e aktorëve të rritur nuk duhet të quhen “yjet pornografikë”, por në vend të kësaj “interpretues pornografikë”, për shkak të faktit se shumica e tyre kurrë nuk e bëjnë atë në nivelin e të qënit yll dhe thjesht detyrohen për të kryer, para se të ‘përfundonte në varfëri’ dhe ‘me fat që të linte industrinë me rroba në shpinë’.

Makina e mirë e naftës në industrinë e pornografisë ngjall një pamje që shumica e grave në të janë ‘të fuqizuara’ dhe të gëzojnë të shtënat pornografike, dhe ndoshta disa prej tyre bëjnë, por Gail ka bërë të qartë se ‘të gjitha aktoret pornografike do të thonë se’ ndërkohë që ende përfshihet në të.

Ajo shpjegoi se duhet të flasësh me gratë që janë jashtë industrisë, sepse ndërsa ata janë brenda, ata kurrë nuk do të të thonë, ‘para së gjithash sepse ata do të pushohen nga puna dhe emocionalisht, si do ta pranojnë atë që po ndodh nëse duhet të ngrihen nesër dhe të shkojnë në një xhirim pornografik? ‘,

Gail është thënë nga shumë interpretues pornografikë se pasi ata shkojnë në xhirimin e parë të pornografisë ‘diçka ndryshon në to’ – një përgjigje që ajo e përkthente si kuptim ‘ata bëhen viktimë të përdhunimit’.

Këto gra po përjetojnë këtë traumë konstante emocionale dhe fizike të sulmit seksual, por janë “të heshtur përgjithmonë në sajë të një vendimi që keni bërë në moshën 18 vjeç për të hyrë në industrinë e seksit, duke mos kuptuar pasojat”.

Gail ka krijuar një formular të pëlqimit të informuar, duke theksuar mungesën e transparencës në kontratat aktuale që u janë dhënë grave që fillojnë në industrinë e pornografisë.

Nëse femrave të reja u është dhënë kjo lloj kontrate, a mendoni se do ta nënshkruanin atë?

Dallimi i bërë midis grave brenda industrisë seksuale dhe atyre jashtë është një çështje që kontribuon në izolimin dhe heshtjen e tyre.

Kur shikoni pornografi, jeni duke blerë në një industri të bazuar në keqtrajtimin dhe torturën seksuale të shumë grave.

Industria e tanishme kryesore, siç ekziston tani, po çon në një rënie shqetësuese në shëndetin mendor të grave të përfshira, sepse ata janë plotësisht të heshtur.

Ne kemi nevojë për një fushatë #MeToo për gratë në industrinë e seksit të cilët aktualisht nuk kanë asnjë që të dëshmojnë dhimbjen e tyre.