Arilena Ara është një prej emrave më të pëlqyer për publikun.

Arilena Ara ka publikuar së fundi një fotografi në llogarinë e saj në Instagram, në të cilën shfaqet më ndryshe prej herave tjera, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja u fotografua me flokë kaçurrela, ashtu siç nuk e kemi parë pothuajse asnjëherë dhe dukej për mrekulli.

Për ndryshe, projekti i fundit muzikor nga Arilena Ara është “I’ll Give You My Heart”, këngë kjo e shoqëruar edhe me videoklip.