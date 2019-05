Fanast nuk janë të kënaqur me figurën e re prej dylli të Ariana Grandes.

“Madame Tussauds” në Londër, zbuloi të martën figurën e këngëtares së pop-it, 25-vjeçare, por u prit me përbuzje dhe konfuzion në rrjete sociale, shkruan Fox News.

“Tani ne kemi stilin e saj të gozhduar, ju mund ta shihni atë në Madame Tussauds në Londër për 5 javë nga e premtja”, tha një komentues në Twitter.

Në prill,”Madame Tussauds” u kishte kërkuar fansave të saj të votonin se në çfarë stili e dëshironin figurën e Ariana Grandes prej dylli.

Megjithatë, fansat nuk janë të kënaqur nga figura e saj, madje thonë se nuk duket aspak si ajo.

“Kjo nuk është ARI”, shtoi një fanse. “Çfarë bëtë ju me fytyrën e saj?”.

Të tjerë u ankuan se tiparet e fytyrës ishin të pasakta.

You chose Classic Ari! Now we have her style nailed, you can see @ArianaGrande at Madame Tussauds London for 5 weeks from Friday 💁💕#MTLxAri #ArianaGrande pic.twitter.com/gnd58eCGhC — Madame Tussauds (@MadameTussauds) May 21, 2019

this looks… nothing like her — ʍαδς ♕🐝 (@arianascloudsx) May 21, 2019

This is NOT ARI

What did y’all do to her face ??? — èlly (@agirlname_e) May 22, 2019

