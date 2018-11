Enca Haxhia është shumë e dashur për publikun.

Këngëtarja Enca Haxhia që nga fillimet e para të karrierës muzikore ka pasur përkrahje të vazhdueshme të publikut, shkruan lajmi.net.

Mirëpo jo të gjithëve u pëlqen mënyra se si ajo ka zgjedhur ta promovoj veten.

Dikush e kritikon për zhveshjen e tepruar e njëri prej sociologëve të njohur shqiptar e ka kritikuar për grimin e tepruar.

Ardian Gola nëpërmjet një statusi të publikuar në Facebook thotë se sot fytyra e patriarkalizmit vjen me sasi t’rrasta makijazhi dhe merr si shembull pikërisht këngëtaren e njohur, Enca Haxhia.

“Patriarkalizmit sot nuk i duhet fytyra hijerende, me rrudha, me mustaqe, me mjekerr e me qime vetullash te ngritura nalte.

Jo! Sot fytyra e patriarkalizmit vjen me sasi t’rrasta makijazhi dhe mundesisht me disa plotesime botoksi.

Ky eshte patriarkalizmi modern, i cili pushtetin e riprodhon permes pamjeve seksualisht joshese ndryshe prej atij klasik, ku pushtetin e mirembane permes pamjeve qe ngjallin frike dhe permbajtje”, ka shkruar Gola./Lajmi.net/