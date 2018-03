Arbërie Nagavci i reagon Molliqajt: Në disa raste foli ndërdija jote!

Deputetja e Vetëvendosjes, Arbërie Nagavci i ka reaguar deputetit Dardan Molliqaj.

Sipas saj, në disa raste ndërdija e Molliqit foli, dhe u pa qartë se ai kishte shkuar ta thotë të vërtetën e tij.

Reagimi i plotë i saj:

Ciceroni do të pyeste “Cui bono?”

Dardan,

Sonte mendoj se ti ke folur mjaftueshëm që qytetarët të vlerësojnë vetë, por më shumë se me fjalë të drejtpërdrejta ke folur me gjuhën e trupit, ka folur ndërdija jote nêpërmjet të diskursit dhe reagimeve e fjalëve jorrallherë të momentit dhe s’ke qenë fare dëgjues aktiv, e dëshmove që ke shkuar të thuash të vërtetën tënde.

Besoj se qëllimet apo projektin, si e quajti Glauku, e ke të qartë.

Një gjë dua ta them, Glauku nuk është vetëm e as i vetmi që për çështje të caktuara mendon ose flet ndryshe, ashtu si dhe mund të pajtohet për shumë çështje tjera, me Albini dhe me të tjerët.

Unë publikisht nē Interaktiv kam deklaruar se ka pasur mjaft raste kur mund të kem pasur paknaqësi, por e kam të qartë se ne jemi organizatë politike dhe paknaqësitë e mendimet ndryshe i shfaqim e i diskutojmë në forumet e organizatës.

Albini është bashkë me Glaukun, bashkë me shumë shokë e shoqe, aktivistë e aktiviste, bashkëpunëtorë e përkrahës. Besoj se kështu bashkë do të vazhdojmë rrugëtimin përpara në përballjet politike e sfidat e shumta që ma presin!