Arbenita ka ndarë imazhe duke u puthur me Feron.

Arbenita Ismajli dhe Fero janë ndër çiftet më të komentuara në botën e shoubizit shqiptar, shkruan lajmi.net.

Dyshja kanë arritur suksese me rrugëtimin që e kanë zgjedhur, Arbenita me modelizëm e Fero me muzikë dhe publiku po i do për atë se çfarë janë.

Fero sot feston ditëlindjen e parë pranë Arbenitës prej kur ata lidhjen e kanë bërë publike dhe duken tejet të lumtur pranë njëri-tjetrit në fotot që Arbenita i ka publikuar në Instagram.

Ata e kanë ndarë me ndjekësit edhe një foto, në një moment romantik duke u puthur./Lajmi.net/