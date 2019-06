Eleganca e bukuroshes shqiptare po bëhet temë në mediat rozë.

Arbenita Ismajli po vazhdon të jetë e pranishme në titujt e mediave rozë edhe për shkak të lidhjes me Feron por edhe fotografive të saj plot elegancë.

Modelja që karrierën e saj po e zhvillon në Angli ka ndarë me ndjekësit e saj disa imazhe nga fotosesioni i fundit, me të cilat ia rikujton reperit se sa me fat është për lidhjen e tyre.

Ditë më parë Fero publikoi videoklipin e tij të ri ku nuk munguan skenat e ‘nxehta’ me të dashurën e tij Arbenitën. /Lajmi.net/