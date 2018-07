Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, lansuan sonte në Prizren projektin e financuar nga BE-ja “Dialogu ndërmjet komuniteteve përmes mbrojtjes përfshirëse të trashëgimisë kulturore”, i cili përkon me vitin e trashëgimisë kulturore evropiane 2018.

Me këtë rast, shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova, tha se projekti do të fillojë së shpejti dhe do të ketë aktivitete të shumta për të dëshmuar vlerat e trashëgimisë evropiane.

Ajo theksoi se ruajtja e trashëgimisë kulturore është një ndër vlerat e çmuara të Bashkimit Evropian, i cili ka dhënë një ndihmë të rëndësishme në këtë fushë në Kosovë, përmes së cilës promovohet vendi në botë.

“Kosova është e pasur me trashëgimi kulturore që kanë jetuar këtu në të kaluarën në diversitetit duke bërë Kosovën unike.

Projekti është testament i vlerave të mëdha për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe komuniteteve.

Përmes këtij projekti të rehabilitimit, promovohet trashëgimia kulturore e vendit.

Kinemaja Lumbardhi, ku ne jemi sot është zgjedhur për këtë ngjarje pasi përfaqëson një erë të rëndësishme për qytetin dhe jetën e tij kulturore.

Projekti tregon diversitetin e komuniteteve për t’i afruar së bashku, në veçanti të rinisë, komunitetet e të cilave ndajnë trashëgiminë për të punuar së bashku”, tha ajo, transmeton kp.

Ulrika Richardson, koordinatore e OKB-së për zhvillim dhe përfaqësuese e përhershme e UNDP-së, tha se faza e dytë e projektit që implementohet nga kjo organizatë, promovon ndërtimin e mirëbesimit përmes restaurimit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore.

“Në fazën e parë kemi punuar me intensitet të madh me komunën, me komunitetet, shoqërisë civile, policinë dhe institucionet nacionale dhe kemi vënë një bazë solide për të vazhduar me frymë të njëjtë.

Në fazën e dytë do të rritim angazhimin e të rinjve, pasi Kosova ka një popullsi kryesisht të re dhe ndajnë përgjegjësinë për ruajtjen e asaj që është më e vlefshme, trashëgimisë kulturore”, tha Richardson.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskukaj, ka thënë se ruajtja e trashëgimisë kulturore është investim në ruajtjen e bashkëjetesës dhe se do të ketë mbështetjen e komunës që ai drejton.

“Si prizrenas kudo që kam shkuar në botë kam qenë krenar me Prizrenin.

Krenaria për qytetin tim ka buruar nga dashuria për të, por edhe nga lavdatat e njerëzve që kanë vizituar Prizrenin.

Ndër lëvdatat që kam dëgjuar janë për njerëzit e saj, mikpritjen dhe gatishmërinë për të ndihmuar të tjerët.

Kjo mirësi që hetohet në Prizren, bazohet në trashëgiminë kulturore të saj, në xhaminë, katedrale, sheshe e rrugicave, sahat kullë e kalldrëmin e Prizrenit bazohet në trashëgiminë e Prizrenit, por edhe artizanale”, tha ai.

Një mesazh të para-incizuar përmes video-linkut për të pranishmit ka mbajtur Tibor Navracscis, komisionar evropian për arsim, kulturë, rini dhe sport, ndërsa Ares Shporta ka prezantuar një histori të shkurtër të kinemasë Lumëbardhi- vendet kulturore si qendra të kohezionit shoqëror.