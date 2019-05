Grimeri i famshëm, Ariel mbrëmë ka festuar ditëlindjen.

Këtë datë të veçantë, ai e festoi me me miqtë e tij më të mirë, e një nga miket më të mira të make up artistit me famë botërore është edhe këngëtarja shqiptare Anxhelina Hadërgjonaj.

Por, një nga befasitë më të mira në festë ishte pjesëmarrje e yllit të famshëm, Kylie Jenner.

Kjo e fundit madje i dhuroi atë një unazë prej diamanti, i cili u emocionua tej mase.

Ariel ndryshe është grimeri i motrave të famshme Kardashian./Indeksonline/