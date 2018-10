Anxhela Peristeri e ka publikuar këngën e saj më të re.

Këngëtarja Anxhela Peristeri sapo e ka publikuar projektin më të ri muzikor i cili titullohet ‘Pa mua’, shkruan lajmi.net

Kënga vjen e realizuar edhe me videoklip të punuar nga Sebastian Production, ndërsa tesktin e ka shkruar vetë ajo.

‘’Ju pershendes te gjitheve me kengen time me te re “Pa mua” me kompozim te Kledi Bahitit, nje tekst qe e kam shkruar vete dhe produksion te Threedots!

Nuk di se cilen dua me shume nga kenget e mia por di te them qe kte kenge e dashuroj!

Sebastian Production ka realizuar kte video kaq te bukur dhe une jam pa grim dhe pa stilist kte here!

Thjesht nje vajze qe perjeton emocione ne shtepine e saj!’’, ishin fjalët e Anxhelës pas publikimit të këngës.

Kujtojmë se Anxhela në muajin nëntor me datë 15 do të vijë me koncertin e saj recital për nder të 17 vjetorit të karrierës.