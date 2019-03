Ana Kabashi është në përgatitje të projekti të ri i cili pritet të publikohet së shpejti.

Kënga më e re nga Ana do të vije së bashku me videoklip dhe është në bashkëpunim me reperin, Nushi.

Këngëtarja nga Peja ka sjellur pamje nga videoklipi i ri derisa ka mahnitur me dukjen e cila si çdo herë ishte provokuese dhe vuri në pah linjat e bukura të Anës.